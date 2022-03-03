"Ни в России, ни на Западе никто не верил, что мы продержимся неделю": министр обороны обратился к украинцам

"Ни в России, ни на Западе никто не верил, что мы продержимся неделю": министр обороны обратился к украинцам

Возможности наших вооруженных сил растут, поступает помощь.

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к украинцам. Он похвалил против ВСУ, Нацполиции, СБУ, терробороны, медиков, спасателей, коммунальщиков и обычных граждан в борьбе с оккупантом.

Об этом он сказал на своей странице в фейсбуке.

"Раньше я даже не задумывался, сколько часов в неделе? Оказалось – 168. 168 часов. Уже целую неделю Украина дает отпор российским оккупантам. Никто. Осознайте это. Никто. Ни в России, ни на Западе не верил, что мы продержимся неделю".

Единственные, кто верил – это мы с вами. Две трети украинцев до 24 февраля были уверены, что в случае полномасштабного вторжения России мы устоим. Сегодня таких – почти 90%. Это результат героизма наших защитников и защитниц. Это результат профессиональных действий нашего командования. Это самоотверженность каждого из вас.

Наши медики, спасатели, коммунальщики, железнодорожники, журналисты, финансисты удерживают свой фронт. Страна не остановилась и сражается.

Хочу особо отметить глав военно-гражданских администраций и мэров, которые сегодня на передовой. Чернигов, Сумы, Конотоп, Харьков, Мариуполь, Херсон, Николаев – это форпосты Европы.

Наша армия уже уничтожила тысячи кафиров. И столько вражеской техники, что можно было бы вооружить армии нескольких государств.

Возможности наших вооруженных сил растут, поступает помощь. На многих участках блестяще проявили себя бойцы терробороны.

Наши воздушные асы стали легендами. Десантники, пехота, артиллерия – все доказывают, что украинцы – самые лучшие.

Вчера я призвал граждан к тотальному сопротивлению. Следует уничтожить коммуникации врага. Эти метастазы, которые он пытается протащить по нашей земле.

Российские кафиры испугались позорного поражения и начали совершать преступления против человечности. Они обстреливают больницы, убивают женщин и детей. Это уже не армия – это обычные трусы и террористы.

Впереди еще много испытаний. Будет кровь, слезы, боли. Но сейчас, как никогда, у нас есть все основания быть уверенным в себе. И у тех, кто рядом. Мы обязательно победим. Слава Украине!", — написал Резников.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – 5840 человек,

самолетов – 30,

вертолетов – 31,

танков – до 211,

боевых бронированных машин ‒ 862,

артиллерийских систем – 85,

средства ПВО – 9,

РСЗО — 40,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

легкие скоростные катера – 2 единицы,

автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: