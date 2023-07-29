Ничего не изменится: в УПЦ ПМ заявили, что продолжат отмечать Рождество 7 января

Украинская православная церковь МП сообщила, что продолжит отмечать Рождество Христово в январе.

Об этом заявил Отец Александр (Клименко) в комментарии "Украинской правде".

Журналисты УП отметили, что сначала обратились к подсанкционному митрополиту Антонию, которого считают вторым человеком УПЦ МП. Однако он демонстративно бросил трубку и больше не отвечал на звонки.

Клименко ответил на вопрос и уточнил, что для их церкви "ничего не изменится". Речь идет о решении президента Владимира Зеленского утвердить Рождество государственным праздником 25 декабря.

Отец Александр отметил, что 7 января теперь не будет государственным праздником, но церковь все равно будет праздновать Рождество в этот день. Кроме того, он напомнил слова патриарха Филарета о том, что празднование Рождества 7 января "не является приближением к РПЦ".

Отметим, украинский лидер предложил Раде изменить даты трех праздников. В частности, выдвинуто предложение праздновать Рождество не 7 января, а 25 декабря.

Читайте также: