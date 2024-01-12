Ничего не меняется: россияне заставляют людей на ВОТ смотреть пропагандистское телевидение

Оккупанты до сих пор не понятно, что в Украине им и всему, что с ними связано, не рады.

Россияне продолжают политику информационной блокады на временно оккупированных территориях. Они заставляют людей смотреть на пропагандистские каналы РФ.

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

"Основной моделью российской машины пропаганды является безальтернативность источников информации, в пределах которой все медиа блокируются, кроме государственных. Доступ к последним наоборот упрощается", — отмечают в Центре.

Именно поэтому враг обязал бюджетников на юге получить комплекты спутникового телевидения "Русский мир". Они позволяют бесплатно просматривать 24 пропагандистских телеканала.

Напомним, россияне нашли новый способ поощрения украинцев на ВОТ получать паспорт РФ.

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