Ничего не попросила для себя: 15-летняя девочка из Луцка получила диплом от Папы Римского (фото)

Ничего не попросила для себя: 15-летняя девочка из Луцка получила диплом от Папы Римского (фото)

Девочка пригласила Папу Римского в гости.

В Луцке 15-летняя девушка с синдромом Дауна приняла участие в конкурсе "Пысанка для Папы" и написала понтифику трогательное письмо, в котором ничего не попросила для себя.

Об этом сообщает volyn24.com.

15-летняя Ульяна Сухачевская из Луцка отправила рисунок Папе Римскому Франциску, приняв участие в международном конкурсе "Пысанка для Папы". На обороте девочка написала понтифику трогательное послание: "Папа, я хочу тебе пожелать не болеть коронавирусом. Тебе пишет из Украины девочка, солнечная принцесса Ульяна. Здравия желаю тебе. Папа, приезжай в гости в Луцк. Будем вместе со всеми рисовать в "Оле -арт". Аморе".

Фото: volyn24.com

Девочке из Ватикана прислали диплом, в котором отметили, что Ульяна — это единственная участница конкурса, которая ничего не попросила для себя и это оценил Папа Римский.

Фото: volyn24.com

Напомним, харьковчанин, жена которого умерла после родов, написал письмо Илону Маску.

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