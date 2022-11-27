"Ничего российского там не летало": Лукашенко о падении ракет на ферму на территории Польши

Лукашенко прокомментировал падение ракеты во время массированных ракетных обстрелов РФ Украины на территорию Польши.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Россия непричастна к инциденту, произошедшему на украинско-польской границе из-за массированного ракетного обстрела РФ.

Об этом он сказал в эфире пропагандистского телеканала "Россия-1".

Также читайте На территории Польши не обнаружили обломков второй ракеты - Дуда

По его словам, российских ракет в момент инцидента на белорусско-польской границе в воздухе не было.

"Имейте в виду: в этот момент, во время этой стрельбы С-300, в воздухе в эти минуты ничего российского не летало. Это же у наших границ. Мы же видим всю Украину. У нас достаточно сил и средств. Мы видим, что творится в воздухе", — сказал Лукашенко.

Напомним, что в польском городе Пшеводув простились со второй жертвой ракетного террора России против Украины. Это – 59-летний местный житель Богдан С.

Падение ракеты в Польше

В Польше в нескольких километрах от украинской границы в момент масштабной ракетной атаки упала ракета, убившая двух мужчин, находившихся на местной ферме.

Власти Польши считают, что в Пшеводуве могла упасть ракета С-300, выпущенная украинским ПВО, пытаясь сбить российскую ракету. Президент Украины Владимир Зеленский убеждает, что ракета не была украинской.

19 ноября в Пшеводуве простились с погибшим на местной ферме мужчиной. Его сын рассказал, что отец с момента полномасштабного вторжения помогал украинским беженцам .

Читайте также: