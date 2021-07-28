"Ничего святого": экс-министр здравоохранения сравнил вакцинацию с нацистскими экспериментами

Эксминистр отличился скандальным заявлением.

Экс-министр здравоохранения и врач Олег Мусий сравнил призывы своих коллег о том, что беременным стоит вакцинироваться от коронавируса с "нацистскими экспериментами".

Об этом он написал в комментарии под видео на странице Министерства здравоохранения.

Так, на видео врач-иммунолог Федор Лапий призвал беременных женщин делать прививки. Он отметил, что это безопасно, так как у вакцинированных не было обнаружено побочных последствий. Вместе с тем иммунолог отметил, что COVID-19 — это опасная болезнь, которая может привести к преждевременным родам и даже к прерыванию беременности.

"Клинические исследования подтверждают, что у вакцинированных беременных не было обнаружено никаких негативных последствий после прививки от COVID-19", — сказал на видео Федор Лапий.

Однако это не понравилось экс-министру здравоохранения Олегу Мусию. Он заявил, что якобы нет никаких исследований о том, что вакцинация безопасна для беременных женщин и назвал призывы МЗ прививаться "нацистскими экспериментами".

"Надеялся, что экспериментаторы на людях, а особенно на беременных, закончились с ликвидацией нацизма в 40 годах прошлого века. Оказывается в некоторых, не совсем свежих головах, человеконенавистнические идеи продолжают жить. Когда уже эти подонки нажрутся? Ничего святого в вас нет", — написал Мусий.

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После шквала критики, экс-министр уточнил, что он не против вакцинации, а просто считает слова Федора Лапия о прививках беременных не квалифицироваными.

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Также пользователи соцсетей сбросили Мусию ссылки на исследования ученых из США о безопасности вакцинации беременных женщин.

Отметим, что Олег Мусий возглавлял МЗ от 27 февраля 2014 года по 2 декабря 2014. Однако его 1 октября 2014 отстранил от работы тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк. Причиной этого якобы стала коррупция в Минздраве. При этом Мусий заявлял, что это якобы политическая расправа.

Напомним, в ВОЗ объяснили, что вакцины Pfizer и Moderna от коронавируса безопасны для беременных.

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