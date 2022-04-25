Ничего святого: на Пасху оккупанты обстреляли 13 сел и городов Донбасса, убили 2 детей и 3 взрослых

Ничего святого: на Пасху оккупанты обстреляли 13 сел и городов Донбасса, убили 2 детей и 3 взрослых

На Пасху российские войска убили 5 мирных жителей Донбасса, из них двое детей, ранены.

За минувшие сутки, 24 апреля, российские войска обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области, в результате чего погибли пять мирных людей: двое детей и трое взрослых. Также есть раненые.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донбасса.

В результате обстрелов пострадали по меньшей мере 17 гражданских объектов – жилые дома, школа, детский лагерь, Дом культуры, производство.

За прошедшие сутки россияне ударили по таким населенным пунктам Донецкой области: Мариуполь, Лиман, Авдеевка, Дружковка, Угледар, Большая Новоселка, Новомихайловка, Троицкое, Крестище Святогорской громады, Новоселовка-3, Красногоровка Очеретинской громады.

ГУ Национальной полиции в Донецкой области

Враг обстреливал мирное население из авиации, ракетных установок, реактивных систем залпового огня "Град", танков, тяжелой артиллерии.

По этому факту полицейские открыли уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, вчера, 24 апреля, глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что в результате вражеских обстрелов в селе Красногоровка погибли двое детей 5 и 14 лет. Еще три человека погибли в Новоселовке и Новомихайловке.

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