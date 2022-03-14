Ничего святого: российские военные похитили священника в Бердянске и увезли неизвестно куда

Ранее священник сообщает об угрозах, поступавших ему и его жене.

Сегодня, 14 марта, в Бердянске Запорожской области российские вооруженные оккупанты вторглись в дом священника ПЦУ Олега Николаева, провели там обыск, после чего похитили и вывезли его в неизвестном направлении. Событие произошло примерно в 7:00 утра.

Об этом сообщила местная жительница на странице похищенного священника в Facebook.

Известно, что у священнослужителя осталась дома жена со второй группой инвалидности. Как рассказали "Укринформу" прихожани храма, женщина имеет орфанную болезнь и постоянно нуждается в терапии, однако оккупанты приказали ей не выходить из дома.

На своей странице в Facebook Олег Николаев неоднократно сообщал об угрозах, которые он и его жена получали в свой адрес с тех пор, как начались бои за Бердянск. Также священник обнародовал скрин переписки с запугиванием о расправе. Олег Николаев в соцсетях активно высказывался против российской оккупации и режима Путина.

Напомним, ранее российские оккупанты похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова, городского голову Днепрорудного Евгения Матвеева, а также спасателя ГСЧС Алексея Данченко. На митинге в Мелитополе российские военные похитили местную активистку Ольгу Гайсумову.

В связи с этим Министерство иностранных дел призвало мировое сообщество немедленно дать жесткий ответ РФ.

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