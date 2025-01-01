Ничего святого: русские захватчики обстреляли Запорожскую область в новогоднюю ночь

Через шесть минут в городе загорелись два жилых дома.

В ночь с 31 декабря на 1 января россияне атаковали мирные населенные пункты Запорожской области. От российских обстрелов пострадало прифронтовое Гуляйполе.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.

По информации ГСЧС в Гуляйполе в 23:57 и в 00:03 загорелись два жилых дома.

Работники ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание и спасли от пожара 83-летнюю женщину.

"К счастью, медицинская помощь спасенной не понадобилась", – говорится в сообщении.

Также саперы ГСЧС уничтожили обломочно-фугасный кассетный элемент снаряда от реактивной системы залпового огня "Ураган", обнаруженный в населенном пункте области.

Напомним, в Сети постоянно обсуждаются намерения врага попытаться взять под контроль такие города, как Запорожье, Херсон, Днепр и Харьков, однако пока у врага недостаточно ресурсов, чтобы захватить любой из этих городов.

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