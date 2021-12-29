Ничем не отравленные праздники: как правильно выбрать алкогольные напитки и не попасть на фальсификат

Ничем не отравленные праздники: как правильно выбрать алкогольные напитки и не попасть на фальсификат

От цены в значительной степени зависит качество напитка — она не должна быть меньше минимальной.

Во время новогодних праздников в Украине традиционно растет спрос на алкогольные напитки. Однако, покупая водку, вино или коньяк, неоседовленному покупателю достаточно трудно отличить оригинальные напитки от фальсификата.

ТСН.ua собрал информацию о том, на что нужно обращать внимание, чтобы из-за некачественного, а иногда опасного продукта, не потерять деньги и здоровье.

Где покупать

Чтобы не подвергать себя опасности, важно покупать алкогольные напитки в проверенных магазинах, лучше — в крупных торговых сетях, которые не будут портить себе репутацию продажей некачественных напитков.

Проверки приобретенного алкоголя в супермаркетах свидетельствуют о незначительных нарушениях — производители не указывают все наименования сортов винограда в винах или не соблюдают технологию приготовления коньяка.

Кроме того, здесь всегда выдают чек, поэтому можно вернуть продукт, если возникнут вопросы относительно его качества.

Чаще фальсификат можно встретить в мелких магазинах, кафе, на рынках или приобрести через Интернет. Зачастую в таких случаях факт покупки подтвердить невозможно, а приобрести можно вместо коньяка подкрашенный этиловый спирт с ароматизатором.

Почему важна цена

От цены во многом зависит качество напитка. Цена не должна быть меньше минимальной. В Украине действуют следующие расценки (за 0,5 л):

водка (40%) – 89,4 грн;

пиво – 19,5 грн;

коньяк – 128,32 грн;

игристое вино – 109 грн;

крепленое вино – 49 грн.

Цена будет меняться в зависимости от того, какая выдержка алкоголя, кто производитель, какой состав.

Вино может стоить дороже, но в него нельзя добавлять красители, ароматизаторы, разбавлять водой или чем-нибудь еще. А вот "винный продукт" может быть подкрашен, в него могут добавлять ароматизаторы или разбавлять напиток разными соками.

При выборе алкоголя можно сравнить цену напитка конкретной марки с ее стоимостью на проверенных сайтах крупных торговых сетей. Если она будет намного меньше – стоит задуматься, нужно ли брать такой напиток.

Акцизная марка

Чтобы не приобрести подделку, обязательно следует обратить внимание на акцизную марку – она должна быть на всех алкогольных напитках.

На легальной продукции акцизная марка клеится только в строго предназначенном для ее размещения месте: сбоку на горловине бутылки поверх колпачка и снова на горловину бутылки – так, чтобы она разрывалась при открывании товара.

Цвет акцизной марки должен соответствовать виду напитка. Марка для ликероводочной продукции отечественного производства производится в зеленой цветовой гамме, для импортного – фиолетовой. Кроме того, отдельную цветовую гамму имеет винная продукция отечественного и импортного производств.

Все цифры на марке должны быть четкими. В частности, на нее наносятся реквизиты, отражающие индекс региона Украины, соответствующий местонахождению производителя продукции и обозначенный двумя цифрами (для отечественной продукции).

Какой должна быть этикетка

Этикетка и контрэтикетка должны крепко держаться на бутылке. Под этикеткой не должно быть воздушных образований и складок. Все надписи должны быть четкими, содержать полную и достоверную информацию.

На фальшивки часто наклеивают тусклые этикетки с размытыми надписями. Оригинальные этикетки наклеиваются на заводе автоматически, поэтому они должны быть ровными, без перекосов, разрывов и следов клея. Если расположение клея неравномерно и на стекле заметны его следы, значит, этикетки клеились не в заводских условиях.

Обязательно должен быть указан завод-производитель и его реквизиты. Если такой надписи нет, то и предприятия, возможно, тоже.

На лицевой стороне должна быть дата разлива, название и адрес фирмы производителя, номер лицензии, знак сертификации. Данные о дате, времени и месте разлива водочной продукции наносятся заводом-производителем на каждую бутылку. Эти надписи должны быть четкими и легко считываемыми.

Что подделывают чаще всего

Чаще фальсификат встречается в коньяках с выдержкой более трех лет, а среди других напитков — популярностью у производителей "самопала" пользуются водка и виски.

Меньше всего подделок – среди игристых вин и ликеров.

Напомним, в 2020 году 2513 украинцев умерли из- за употребления алкогольных напитков. Причинами смертей часто передозировка спиртными напитками и суррогатный алкоголь.

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