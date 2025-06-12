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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1018
Время на прочтение
1 мин

Нічна атака на Харків, на Близькому Сході може вибухнути нова війна: головні новини ночі 12 червня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Нічна атака на Харків, на Близькому Сході може вибухнути нова війна: головні новини ночі 12 червня 2025 року

© Суспільне

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 12 червня 2025 року:

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