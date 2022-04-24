"Ничто не может отнять общую радость": Эпифаний совершил богослужение по случаю Пасхи

"Ничто не может отнять общую радость": Эпифаний совершил богослужение по случаю Пасхи

Праздничное богослужение состоялось в кафедральном Свято-Михайловском Златоверхом соборе.

Глава Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершил в кафедральном Свято-Михайловском Златоверхом соборе торжественное богослужение по случаю светлого Христова Воскресения. За ходом действия можно было следить онлайн.

Об этом сообщалось на его официальной странице в Facebook.

"Несмотря на боль и страдания, разрушения и горе, которые принесла в наш дом война, ничто не может отобрать ту общую радость, которую среди тьмы ночной и на рассвете нового дня новой Украины приносит нам сегодня Воскресение Христово. От сердца к сердцу делимся этой радостью, приумножим ее, возвещая великую победу над грехом, злом и смертью, ведь воистину Христос воскрес!" — говорилось в сообщении.

Напомним, что в этом году из-за российской агрессии в Украине и возможных провокации кафиров верующих просят не идти в храмы, а присоединяться к богослужениям онлайн.

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Добавим, что в воскресенье, 24 апреля, христиане восточного обряда празднуют Пасху. В этом году верующие призывают быть особенно бдительными и воздержаться от массовых скоплений в культовых сооружениях из-за войны России против Украины и возможных провокациях со стороны оккупантов.

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