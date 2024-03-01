Нидерланды помогут ВСУ с закупкой снарядов: премьер страны сделал заявление

По его словам, деньги направят на помощь в ближайшие недели.

Нидерланды планируют направить 250 миллионов евро на чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины.

Об этом сообщил премьер-министр страны Марк Рютте на брифинге в Харькове.

"Выделяем на чешскую инициативу в общей сложности 250 миллионов евро для закупки 800 тысяч боеприпасов", – сказал Рютте.

По его словам, деньги направят на помощь в ближайшие недели. Нидерланды четко осознают, что ВСУ тебуется больше ракет для ПВО и артиллерийских снарядов. Поэтому страна фокусируется на увеличении оборонного производства и поиске решений для уменьшения краткосрочного дефицита.

"Например, Нидерланды присоединятся к инициативе Чешской Республики по закупке 800 тысяч артиллерийских снарядов. Они станут доступны как можно скорее – в ближайшие недели. В понедельник в Париже я объявил, что мы потратим 100 млн евро. Теперь я могу объявить, что наш вклад в это дело составит 250 млн евро. Я думаю, что мои коллеги в Европе и НАТО должны следовать моему примеру", – подчеркнул Рютте.

Напомним, что в Воздушных силах раскрыли, как удалось уничтожить 13 российских самолетов за месяц.

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