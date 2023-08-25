Нидерланды передадут Украине не все обещанные истребители F-16: министр обороны объяснила почему

Нидерланды передадут ВСУ все свои истребители F-16. Исключение из 42 обещанных самолетов составляют те, которые будут использоваться для подготовки украинских пилотов.

Об этом министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сказала в интервью "Европейской правде".

"У нас есть 42 самолета, но часть из них пойдет на обучение, а остальные – в ВСУ", – отметила она.

Обучение пилотов не заканчиваются никогда

По словам министра, тренировки не обязательно будут в Нидерландах. В настоящее время рассматривается также учебный центр в Румынии.

"Итак, эти самолеты будут использоваться там, где проводится обучение, которое вам всегда будет нужно. Все время, пока вы используете F-16, вы будете готовить новых пилотов, и вам потребуется этот учебный центр", – подчеркнула Оллонгрен.

К сожалению, нельзя подготовить одну партию пилотов и прекратить обучение. Министр обороны заверила, что это должен быть непрерывный процесс.

Напомним, по результатам визитов президента Владимира Зеленского в Данию и Нидерланды 20 августа, стало известно о получении Украиной истребителей F-16.

Читайте также: