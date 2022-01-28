Ни одна армия в мире не будет готова защищать Украину в случае полномасштабной войны - Зеленский

Ни одна армия в мире не будет готова защищать Украину в случае полномасштабной войны - Зеленский

Глава государства предположил, что угроза войны в Европе существует и если она будет, то коснется соседних стран.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в случае полномасштабной войны с РФ ни одна армия мира не готова защищать Украину, и это серьезные вызовы для НАТО.

Об этом глава государства сказал в пятницу, 28 января, во время пресс-конференции с иностранными СМИ.

"Если будет война, скажите, а какая армия, какой страны готова будет защищать нас? Ни одна. Этого не будет. И это очень страшно для НАТО. Потому что если Украину взять в НАТО, то если потом что-то случится, надо будет защищать." И это очень серьезные вызовы для НАТО", – подчеркнул Зеленский.

Глава украинского государства предположил, что угроза войны в Европе существует и если она будет, то коснется соседних стран. Также Зеленский считает, что некоторые страны-члены НАТО не готовы принять Украину в Альянс, потому что в случае военного конфликта они будут вынуждены защищать наше государство.

"Точно будет (полномасштабная война – ред.) ! И там возможны провокации, потому что эти некоторые страны НАТО также были республиками бывшего советского союза, и вы уверены в том, что в этот момент, когда такие маленькие государства скажут, что у них война с очень серьезной армией, вы уверены, что их будут защищать?", — сказал Зеленский.

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