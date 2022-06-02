"Никакие лайки и охват не стоят раскола в стране": инструкция, как не поддерживать ИПСО врага

В погоне за рейтингами и охватом аудитории во время войны в Украине у администраторов новостных каналов, в основном в соцсетях, есть риск обнародовать информацию, которая может сработать в пользу врага и привести к расколу в стране.

Чтобы не поддержать очередную информационно-психологическую операцию (ИПСО) врага, эксперт по информационной гигиене Оксана Мороз обнародовала соответствующую инструкцию.

"Всем хочется лайков и охватов. Но не все понимают, что сейчас есть большой риск заплатить за них высокую цену — поработать на раскол страны или дезориентацию людей. То есть поддержать очередную ИПСО врага (информационно-психологическую операцию). Чтобы этого не произошло, или чтобы уменьшить ущерб, когда это уже произошло, пишу краткую инструкцию. Особенно прошу ее прочитать админам пабликов, которые в погоне за охватами забывают об инфовойне", — написала она на своей странице в Facebook.

Эксперт советует не публиковать материалы, которые на первый взгляд кажутся резонансными, но могут нанести ущерб в обществе.

"Вы видите материал, который вас цепляет: "Мы не можем говорить на украинском языке", "Из-за вас нас бомбят Ваши же!" и т.д. Вы очень хотите его опубликовать, ведь точно 100500 лайков и просмотров гарантировано. Не только вас эта тема затрагивает. Остановитесь, пожалуйста, и подумайте, чем может это сейчас навредить. Например, работать на раскол в стране (да, комментариев будет много, но все перессорятся) или посеет панику (да, репостов будет много, но и люди испугаются). Если ответ "да", пожалуйста, не публикуйте", — отмечает Оксана Мороз.

Эксперт добавила, что если информация уже была ранее опубликована, то "никогда не поздно ее исправить и удалить сообщение".

По ее словам, о том, что это информационное сообщение может негативно повлиять на общество, могут свидетельствовать конфликты в комментариях под ним, а также необычно большая вовлеченность аудитории.

"Это повод еще раз ответить на вопрос "не вредит ли это сейчас стране". Никогда не поздно удалить пост. Никогда не поздно написать опровержение. Никакие брани и охваты не стоят работы на раскол страны или дезориентацию людей. И да, не важно, есть ли под этим факты. В хорошей ИПСО они всегда будут. И людей наймут, и роли разучат, и видео снимут", — считает эксперт.

Также она отмечает, что враг тщательно мониторит и анализирует социальные сети.

"Ищет все точки боли и усиливает их. Раздувает до максимума. И делает это руками украинцев. Именно ругательства, комментарии и репосты под такими постами создают этот эффект", — подытожила Оксана Мороз.

Читайте также: