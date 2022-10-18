Никакие "страшилки" Путина украинцев не пугают: Данилов о том, могут ли ракетные удары РФ повлиять на ситуацию на фронте

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ракетные удары по городам Украины не повлияют на ситуацию на фронте.

Об этом он сообщил в интервью ERR.

"Для нас это обычная ситуация. Наше население уже достаточно спокойно относится к таким вещам. Да, это неприятно. Да, это определенные неудобства – сидеть в бомбоубежище. Но мы уверены в своей победе, и что бы Путин ни делал, победа будет за нами. У него сейчас новая стратегия и новая тактика, новый взгляд на развязанную им войну. Мы готовы к этому, поэтому еще раз заявляю — никакие его "страшилки" нас не запугивают. Мы будем двигаться вперед и освободим всю нашу территорию от российских фашистов", – сказал Данилов.

Он отметил, что ракетные обстрелы РФ городов Украины никак не повлияли на ситуацию на фронте.

"Есть правила войны: военные должны воевать с военными. Путин воюет с гражданским населением, с нашей страной, но не с нашими военными, как это должно было быть. Учитывая то, что мы их побеждаем на поле боя, они начинают дергаться и переключаться на гражданское население Его атака на гражданские объекты вообще выходит за пределы так называемой "спецоперации", и это ничем хорошим для него не закончится. международному суду, который состоится над всеми преступниками. Потому что это преступление против человечности, не имеющее срока давности", — сказал серкретарь СНБО.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о том, сколько ракет в своем арсенале еще есть у России.

По мнению военного эксперта Дмитрия Снегирева, ракетные обстрелы Украины носят многовекторный характер. Основная их задача — энергетическое давление на Европу, срыв отопительного сезона в Украине, блокирование экспорта украинской электроэнергии и сеяние паники среди украинского народа.

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