"Никакие волны нам не страшны" — Зеленский о борьбе с COVID-19

"Никакие волны нам не страшны" — Зеленский о борьбе с COVID-19

Зеленский говорит, что сейчас в Украине появились миллионы вакцин от коронавируса, но исчезли миллионы желающих.

Украине удалось выстоять в борьбе с пропагандой насчет о вакцинации от коронавируса и самой пандемией. После преодоления ряда вызовов государству не страшны новые волны коронавируса и страна знает, как действовать дальше.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на YES Brainstorming.

Так, адаптивный карантин президент назвал "адекватным", а время локдауна — "лучшим". По мнению президента, он не был долгим и настолько болезненным. Также Зеленский отметил, что Украина не ожидала помощи от других, и, по его словам, это большая победа нашей страны.

"Сначала у нас не было вакцин, достаточных для миллионов желающих, потом у нас появились миллионы вакцин, но но вдруг исчезли миллионы желающих, потому что кто-то потратил миллионы на пропаганду, кстати, как внутри, так и вне страны. Но мы это все решили и сегодня в приложения Дія есть миллионы сертификатов о вакцинации. Мы выстояли, не утонули и после этого никакие волны нам уже, я уверен, не страшны и мы знаем, как их решать и у нас есть с кем их преодолевать", — заявил Зеленский.

Кроме того, он согласился, что Украине не удалося примерно справится с пандемией, но, по его словам, идеально с COVID-19 не справился никто.

"Ни одна страна, какая бы богатая, развитая она ни была, не сдала экзамен под названием COVID-19. Но провалить экзамен — еще не означает не получить знания", — подытожил Зеленский.

Напомним, в ВОЗ сказали, что вряд ли удастся окончательно победить коронавирус. Специалисты прогнозируют, что он будет развиваться, как вирусы пандемии гриппа.

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