Никаких больных в армии: Драпатый издал жесткий приказ по ВВК — СМИ

Мобилизация и ВВК в Украине / © ТСН

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Главнокомандующий ВСУ генерал-майор Михаил Драпатий подписал приказ о существенном усилении контроля за работой военно-врачебных комиссий. Документ предусматривает тщательную проверку медицинских выводов ВВК, особое внимание к хроническим заболеваниям и ответственность врачей за фиктивные решения.

Об этом рассказал представитель Главного управления коммуникаций ВСУ майор Дмитрий Лыховий, сообщает «Украинская правда».

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«Михаил Драпатый подписал приказ о существенном усилении контроля за работой военно-врачебных комиссий при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Приказ имеет целью повысить качество медицинских осмотров военнообязанных, сделать невозможным призыв на военную службу граждан, которые по состоянию здоровья не могут ее проходить, а также предотвратить проявления коррупции во время мобилизационных мероприятий», — рассказал представитель ВСУ.

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По его словам, приказ предусматривает тщательный мониторинг обоснованности решений ВВК. В частности, внимание будет уделено ситуациям, когда военнообязанного признавали годным к службе, однако впоследствии ВВК устанавливала его непригодность из-за заболеваний, не связанных с прохождением службы.

Лыховий отметил, что за фиктивные или небрежные медицинские заключения ответственность должны нести непосредственно учреждения здравоохранения и конкретные медицинские специалисты.

Отдельно, по его словам, усилят внимание к обследованию военнообязанных с хроническими заболеваниями, которые могут обостриться уже в первые месяцы службы.

Майор сообщил, что приказ Драпатого также предусматривает постоянный мониторинг решений ВВК. На основании его результатов будут проводить проверки работы военно-врачебных комиссий.

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Кроме того, для руководителей и членов ВВК при ТЦК и СП будут регулярно проводить специальные учебные курсы. В частности, речь идет об ознакомлении с современными стандартами диагностики во время медицинских осмотров.

Также, по словам Лыховия, усиливается контроль за действиями чиновников ТЦК и СП при направлении военнообязанных на медосмотры, оформлении соответствующих документов и внесении информации в Единый госреестр призывников, военнообязанных и резервистов.

«Эти решения соответствуют принципам, которые главнокомандующий ВС Украины обнародовал в сентябре. Среди них — честная оценка реального положения дел, готовность признавать ошибки и исправлять их. Ведь проблемы, которые умалчивают или игнорируют, только усугубляются», — подчеркнул представитель ВСУ.

Мобилизация в Украине — последние новости

В Украине готовятся масштабная реформа мобилизации и бронирования: до 1 декабря должны представить новый общественный договор. Кабмин ограничил бронирование и установил лимиты (до 95% для ОПК и энергетики, до 50% для международных проектов), а старые критерии критичности предприятий массово проверяют. Обсуждается отмена части отсрочок, в том числе для студентов и многодетных родителей.

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Отдельную дискуссию вызвала идея «ротаций с бизнесом», при которой предприятия смогут получить полное бронирование, если добровольно направят часть работников в армию.

Кроме того, готовятся жесткие ограничения для уклонистов и военных в СОЧ, в частности, блокирование счетов, арест имущества и лишение права управлять транспортом.

Заметим, что несмотря на то, что мобилизационный возраст в Украине составляет от 25 лет, мужчин в возрасте 18-24 года также могут мобилизовать, если у них статус военнообязанного, а не призывника. Это касается бывших ограниченно годных, прошедших повторную ВВК и признанных годными, выпускников военных кафедр с офицерскими званиями, а также уволенных работников полиции и силовых органов. Юристы также советуют проверять свои данные в приложении «Резерв+» из-за возможных системных ошибок, которые меняют статус с призывника на военнообязанного.

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