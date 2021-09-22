Никаких бумажных денег: в Тернополе повысили стоимость проезда в общественном транспорте и изменили форму оплаты

Электронную оплату за проезд ввели для прозрачной работы перевозчиков.
В Тернополе от 1 октября выросла стоимость проезда в общественном транспорте. Также рассчитаться за проезд можно будет только социальной картой, электронным билетом или банковской карточкой.
Об этом сообщили в Тернопольском городском совете.
Электронную оплату за проезд ввели для прозрачной работы перевозчиков. Также в городе повысили стоимость проезда в зависимости от формы оплаты:
- при расчете за проезд в троллейбусе, коммунальном автобусе или маршрутном такси "Социальной картой Тернополя", тариф на проезд составит 8 гривен;
- для пассажиров, которые будут осуществлять оплату за проезд в городском общественном транспорте (автомобильном или электрическом) неперсонифицированным электронным билетом (проездным билетом) — тариф составит 9 гривен;
- для пассажиров, которые будут платить за проезд в общественном транспорте бесконтактной банковской картой, устройством с функцией NFC или разовым проездным билетом, стоимость проезда в общественном транспорте Тернополя составит 10 гривен (независимо, это троллейбус, или маршрутное такси).
Также в Тернополе будет действовать и льготный проезд.
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