Никаких бумажных денег: в Тернополе повысили стоимость проезда в общественном транспорте и изменили форму оплаты

Никаких бумажных денег: в Тернополе повысили стоимость проезда в общественном транспорте и изменили форму оплаты

Электронную оплату за проезд ввели для прозрачной работы перевозчиков.

В Тернополе от 1 октября выросла стоимость проезда в общественном транспорте. Также рассчитаться за проезд можно будет только социальной картой, электронным билетом или банковской карточкой.

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Об этом сообщили в Тернопольском городском совете.

Электронную оплату за проезд ввели для прозрачной работы перевозчиков. Также в городе повысили стоимость проезда в зависимости от формы оплаты:

при расчете за проезд в троллейбусе, коммунальном автобусе или маршрутном такси "Социальной картой Тернополя", тариф на проезд составит 8 гривен;

для пассажиров, которые будут осуществлять оплату за проезд в городском общественном транспорте (автомобильном или электрическом) неперсонифицированным электронным билетом (проездным билетом) — тариф составит 9 гривен;

для пассажиров, которые будут платить за проезд в общественном транспорте бесконтактной банковской картой, устройством с функцией NFC или разовым проездным билетом, стоимость проезда в общественном транспорте Тернополя составит 10 гривен (независимо, это троллейбус, или маршрутное такси).

Также в Тернополе будет действовать и льготный проезд.

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