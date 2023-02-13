Никаких отключений: в Украине три области завтра весь день будут со светом

В Киеве в нескольких районах электричество будут выключать.

В Украине 14 февраля в Черкасской, Ровенской и Ивано-Франковской областях весь день не будут выключать электричество.

Об этом сообщили главы Ровенской, Черкасской и Ивано-Франковской ОВА.

В Ровенской области энергетики планируют зафиксировать уровень потребления, который необходим региону, поэтому в области не будут вводить стабилизационных отключений.

"Во вторник, 14 февраля, энергетики будут фиксировать реальный уровень потребления электроэнергии в области без почасовых отключений или других ограничений. Это важное событие, ведь результаты измерений Укрэнерго будет использовать для дальнейшего определения разрешенной величины нагрузки (лимитов на нашу область)", — написал председатель Ровенской ОВА Виталий Коваль.

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что в этой области энергетики также будут фиксировать уровень потребления электроэнергии.

"Для объективных данных просьба использовать электроэнергию и дома, и на работе, как обычно. Это же касается и предприятий" – написал глава Черкасской ОВА.

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что им достаточно электричества, чтобы не ограничивать потребителей. Однако призвала местных жителей бережно использовать электричество.

"Разрешен Укрэнерго "безлимит" мощности для Ивано-Франковска и области позволяет не применять графики плановых отключений", — написала Онищук.

Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко сообщил, что в Украине действительно стабилизировалась ситуация с электричеством, поскольку запущены все 9 энергоблоков АЭС, некоторые ТЭС и ГЭС. Однако в Киеве все еще возможны отключения электричества.

"Поэтому в некоторых районах Киева, в частности в части Голосеевского, Святошинского и Шевченковского, есть дефицит пропускной способности сетей. Сети НЭК Укрэнерго повреждены из-за обстрелов, пока не могут передавать такие объемы электроэнергии, чтобы обеспечить всех киевлян светом. Поэтому здесь могут применяться локальные отключения по графикам", — написал Коваленко.

Напомним, ранее "Укрэнерго" сообщило, что 13 февраля, в Украине постепенно растет потребление электроэнергии по сравнению с выходным днем, традиционным для начала рабочей недели. Впрочем, дефицита мощности в энергосистеме нет.

Отметим, что в Украине проблемы с электричеством произошли из-за российских массированных ракетных обстрелов. Оккупанты от 10 октября 2022 года обстреливают нашу энергосистему. Последний обстрел произошел 10 февраля 2023 года.

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