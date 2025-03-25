Никаких подделок: как "БаДМ" гарантирует качество лекарств

Миллионы украинцев ежедневно нуждаются в качественных и безопасных лекарственных средствах. Но как убедиться, что лекарства, которые мы употребляем, отвечают необходимым стандартам?

Ответ на этот вопрос знает "БаДМ" - национальный фармдистрибьютор. Компания уже более 30 лет обеспечивает бесперебойные поставки лекарств в 18 000 аптек и медицинских учреждений по всей стране.

Надежность начинается с производителя

Чтобы обеспечить украинцев качественными лекарствами, дистрибьютор сотрудничает с ведущими международными и национальными фармацевтическими производителями и поставщиками. Более 450 контрактов «БаДМ» – это гарантия, что в аптеки и больницы Украины попадают исключительно оригинальные и сертифицированные медицинские препараты.

Выбор надежного поставщика – фундамент качественной фармдистрибуции. Даже если все стандарты GDP (надлежащей дистрибьюторской практики) соблюдены, качество продукции зависит от ее происхождения. "БаДМ" реализует лекарственные средства, которые закупает по прямым контрактам у производителей, исключая риски подделок и фальсификата.

10 современных логистических комплексов работают 24/7 и обрабатывают миллионы заказов из разных регионов страны. В 2024 году Компания начала строительство дополнительных роботизированных центров в пяти регионах: Киевской области, Одессе, Виннице, Полтаве и Ивано-Франковске.

Соблюдение качества на каждом этапе

Правильное хранение - один из важнейших аспектов гарантии качества лекарственных средств. «БаДМ» постоянно подтверждает соответствие своих аптечных складов международным стандартам GDP (Good Distribution Practice). Особое внимание Компания уделяет термолабильным препаратам, таким как вакцины и лекарства для онкобольных. Они хранятся в холодильных камерах под постоянным контролем, а в случае отклонения температуры от необходимой, система сигнализации мгновенно оповещает персонал.

Для бесперебойной работы складов дистрибьютор использует резервные источники питания – дизель-генераторы, дополнительные линии электроснабжения и солнечные панели. В случае форс-мажорных ситуаций действует четкий алгоритм реагирования.

Логистика, которой можно доверять

«БаДМ» обеспечивает население лекарственными средствами во всех регионах страны, даже в районах и городах, которые находятся вблизи линии боевых столкновений.

Благодаря современным технологиям, таким как система GoodToPerson, заказы обрабатываются за считанные секунды, что минимизирует риск человеческой ошибки. Каждая партия лекарств проверяется по ключевым параметрам еще до момента отгрузки: контролируется срок годности, серийный номер и соответствие заявленному наименованию.

В логистических центрах "БаДМ" внедряется максимальная автоматизация

Высокие стандарты качества во время войны

«БаДМ» постоянно демонстрирует надежный сервис, несмотря на риски обстрелов. Война не стала оправданием для снижения требований качества. Фармдистрибьютор продолжает своевременно поставлять лекарственные средства в разные регионы, чтобы обеспечить лекарствами всех, кто в них нуждается.

Благодаря строгим стандартам, четким требованиям к выбору надежных поставщиков, современным технологиям и ответственной команде Компания гарантирует только проверенные и безопасные лекарства. Никаких подделок, только качество, подтвержденное опытом.

И. о. Генерального директора Дмитрий Бабенко подчеркивает: «БаДМ» создает стабильную систему обеспечения миллионов украинцев качественными медицинскими препаратами. Это наша миссия, и мы выполняем ее с максимальной ответственностью».