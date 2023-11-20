Никаких российских нацменьшинств в Украине нет и не может быть – Стефанчук

Руслан Стефанчук объяснил, что закон о национальных меньшинствах Украины не распространяется на нацсообщества, представляющие страну-агрессора.

Учитывая продолжающуюся вооруженную агрессию Российской Федерации, никаких российских нацменьшинств в Украине пока не может быть.

Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук 20 ноября в эфире телемарафона "Єдині новини".

"Я очень благодарен и Венецианской комиссии, и Европейской комиссии за то, что они прислушались к аргументам и подошли с пониманием к тому, что должен быть опять-таки принцип взаимного уважения. Если этот народ не демонстрирует уважения, а наоборот — агрессию против Украины, то его права должны быть ущемлены в этой части. Мы здесь достигли полного взаимопонимания. Поэтому никаких российских национальных меньшинств в Украине пока нет и не может быть", — сказал он.

Стефанчук также объяснил, что принятый в декабре 2022 года закон о национальных меньшинствах (сообществах) Украины не распространяется на нацсообщества, представляющие страну-агрессора.

"И в целом мы не готовы даже вести дискуссию с нашими коллегами о каких-либо исключениях, потому что представители народа, который на сегодняшний день осуществляет геноцид украинского народа, совершает агрессию, ведет войну против Украины, не могут иметь никаких привилегий в нашей стране относительно любого каких нюансов, связанных с их национальным меньшинством", — резюмировал председатель Верховной Рады.

Напомним, 13 декабря 2022 года Верховная Рада Украины приняла в целом закон №8224 о национальных меньшинствах. Принятие закона – одно из главных требований к кандидатству Украины в Европейском Союзе.

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