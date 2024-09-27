"Никаких соглашений об "обмене" детьми не было": в Украине опровергли заявление Катара

Дмитрий Лубинец подчеркнул, что Украина не похищала и не удерживает российских детей на своей территории.

Украина не заключала никаких соглашений по обмену детьми с Россией. Такие сообщения выглядят как откровенное продвижение российских нарративов.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Никаких соглашений об "обмене" детьми не было и не может быть!" – подчеркнул омбудсмен.

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Он отметил, что в одном из иностранных медиа распространилась информация, что Катар якобы объявил о соглашении с Украиной и Россией об обмене детьми.

"На самом деле никакого соглашения никто не заключал. Это выглядит как откровенное продвижение российских нарративов", – заявил Лубинец.

Он объяснил, что Катар — посредник именно в возвращении незаконно депортированных и принудительно перемещенных украинских детей. В свою очередь, Украина не похищала и не удерживает российских детей на своей территории, не препятствует их возвращению на родину, если они находятся на украинской территории.

"Международное гуманитарное право не предусматривает такого процесса как обмен детьми. До какого цинизма нужно дойти, чтобы предложить подобный механизм возвращения украинских детей из депортации? Поэтому еще раз подчеркиваю, что эта информация не соответствует действительности", — подчеркнул омбудсмен.

Напомним, издание Lemonde со ссылкой на катарского чиновника сообщило о новом соглашении между Украиной и Россией по обмену 13 детьми.

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