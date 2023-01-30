Никаких военных не было: в ГСЧС рассказали, что в результате обстрела дома в Харькове погибла пожилая женщина

В Харькове есть погибший в результате вражеского удара по четырехэтажке.
Погибла пожилая женщина, – рассказал заместитель начальника ГСЧС Харьковщины Анатолий Торяник.
Об этом пишет Общественное.
"Деревянный старый дом. Никаких военных здесь не было. По результатам опроса всех жителей, в настоящее время информации о еще раненых или погибших — нет. Но мы будем проверять", — сказал Торяник.
Напомним, что российские военные обстреляли Киевский район Харькова вечером 29 января. Предварительно попали в жилой дом ракетой С-300.
По состоянию на данный момент известно, что в результате удара пострадали три человека.
Всем пострадавшим оказывается помощь.
Напомним, что в Харькове в результате российских обстрелов полностью разрушен поверх одного из подъездов.
Тем временем в Сети очевидцы публикуют жуткие кадры атаки на город.
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