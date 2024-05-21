"Никаких заграждений не было": в ВСУ объяснили причину быстрого прорыва россиян в Харьковской области

На границе должны были быть установлены минные заграждения, но их не было.

Российские захватчики во время наступления на Харьковщине планировали частично окружить Харьков и давить восточнее Печенежского водохранилища.

Об этом пишет издание The Economist со ссылкой на полученные военные планы россиян.

В статье указывается, что с начала операция должна была начаться 15-16 мая, но ее перенесли почти на неделю по неизвестным причинам.

В планах захватчиков было определено два направления атаки с обеих сторон Печенежского водохранилища. Наступление на западном направлении должно было быть направлено на то, чтобы вывести российские войска в радиус артиллерийской досягаемости в Харьков у села Борщева.

Украинские военные с 92 бригады остановили их и отбросили захватчиков на 10 километров от начальной цели.

Кроме того, по данным издания, на Волчанском направлении захватчики должны были прорваться в город Печенеги.

"Россияне сначала быстро справились с этой операцией, пройдя через территорию, где должны были быть подготовлены минные поля и серьезные инженерные укрепления, но не их не было", — говорится в статье.

Командир подразделения разведки Вооруженных Сил Украины Денис Ярославский сказал журналистам, что россиянам "просто разрешили пройти".

"Мы наблюдали, как они прорезали пограничный забор на экранах около 23:00 9 мая, и я сказал своим людям посмотреть, как они будут взрываться на минах. Взрывов не было, они просто продолжали уходить", — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Волчанске захватчики пытаются закрепиться в жилой застройке для уличных боев.

Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики хотят превратить крупные города в "серую зону".

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