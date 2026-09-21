"Никаких зарплат по 3–4 миллиона": Стефанчук предлагает срезать сверхдоходы чиновников в "бюджете войны" на 2027 год

Стефанчук предлагает ограничить зарплаты должностных лиц / © из соцсетей

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Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук предложил ограничить зарплаты должностных лиц и рассказал, каким будет госбюджет на 2027 год.

Об этом он сказал в беседе с журналистами.

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Стефанчук назвал проект госбюджета Украины на 2027 год «бюджетом войны».

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«Это очередной бюджет военного положения, очередной бюджет войны, где большая часть направлена на поддержку украинских Вооруженных сил. Где большое количество денег идет не за счет украинского вклада, а за счет наших коллег, наших партнеров, чему предшествовала большая дипломатическая работа, которой мы продолжаем заниматься», — сказал он.

По словам Стефанчука, почти 70 копеек каждой гривны украинского бюджета — это ресурсы, которые дают западные партнеры.

Глава Верховной Рады заявил, что планирует подавать поправки в госбюджет на 2027 год.

«Я убежден, что в период войны — в прошлом году я такую поправку тоже подавал — должен быть максимальный объем выплачиваемой из бюджета заработной платы. У нас не должно быть в период войны заработных плат по три-четыре миллиона, которые получают некоторые должностные лица», — отметил Стефанчук.

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Кроме того, Верховная Рада готовит и другие поправки в бюджет. Наиболее приоритетными из них являются поправки по социальной справедливости, поддержке украинских университетов, украинской армии.

«Мы сейчас прорабатываем, за счет каких программ мы можем перебросить эти программы, чтобы поддержать. Конечно, приоритеты для меня есть. Очень легко делить бюджет, который не будет обеспечен. Легко внести поправку: трать на то, не трать на то. Но надо понимать, откуда эти деньги брать», — добавил глава ВР.

По его словам, главный приоритет — Вооруженные силы Украины, поддержка бизнеса, поддержка малообеспеченных граждан.

Напомним, Украина в 2027 году планирует потратить на 1,6 трлн грн больше, чем сможет собрать в государственный бюджет.

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