"Никакое оружие мы не сложим": Зеленский обратился к украинцам из-за фейка в Сети (видео)

Он записал видеообращение.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 26 февраля обратился к украинцам и сообщил, что наша армия не собирается складывать никакое оружие. Он предупредил о фейках в Сети.
Зеленский записал видео возле офиса президента на Банковой в Киеве.
"Всем доброе утро, украинцы. Сейчас в Сети появилось очень много фейковой информации, что мол я призываю складывать оружие нашу армию. Значит так: я здесь, никакое оружие мы не сложим, будем защищать наше государство. Потому что наше оружие – это наша правда в том, что это наша земля, наша страна, наши дети. И все это мы будем защищать. Вот и все. Вот это и есть то, что я хотел вам сказать. Слава Украине!" – сказал Зеленский.
Напомним, что украинские военные в ночь на субботу, 26 февраля, защищали Киев от российского врага. В районе станции метро "Берестейская" армия РФ била по воинской части, пыталась атаковать ТЭЦ-6. Ожесточенные бои продолжались в Василькове Киевской области.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- По ориентировочным данным Минобороны Украины по состоянию на 15:00 25 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери :
- танки – до 80 единиц;
- боевые бронированные машины разных типов — 516;
- самолеты – 10;
- вертолеты — 7;
- личного состава — 2800.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.