"Никакое оружие мы не сложим": Зеленский обратился к украинцам из-за фейка в Сети (видео)

Он записал видеообращение.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 26 февраля обратился к украинцам и сообщил, что наша армия не собирается складывать никакое оружие. Он предупредил о фейках в Сети.

Зеленский записал видео возле офиса президента на Банковой в Киеве.

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"Всем доброе утро, украинцы. Сейчас в Сети появилось очень много фейковой информации, что мол я призываю складывать оружие нашу армию. Значит так: я здесь, никакое оружие мы не сложим, будем защищать наше государство. Потому что наше оружие – это наша правда в том, что это наша земля, наша страна, наши дети. И все это мы будем защищать. Вот и все. Вот это и есть то, что я хотел вам сказать. Слава Украине!" – сказал Зеленский.

Напомним, что украинские военные в ночь на субботу, 26 февраля, защищали Киев от российского врага. В районе станции метро "Берестейская" армия РФ била по воинской части, пыталась атаковать ТЭЦ-6. Ожесточенные бои продолжались в Василькове Киевской области.