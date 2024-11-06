Ни одного шанса: украинский боец показал кадры зачистки вражеских позиций (видео)

У противника не осталось аргументов против украинских защитников, на своей земле.

Воин ВСУ показал видео зачистки позиций армии РФ от первого лица. Кадры зафиксированы в Бахмутском направлении.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Украинский боец ​​показал кадры зачистки вражеских позиций

"На 00:07 российский оккупант выдвинул голову из окопа, чтобы присмотреться в сторону мечтательной киевской квартиры, и сразу посмертно получил ордер от штурмовика спецподразделения "Тимура", — иронически отметил журналист.

Напомним, потери России в войне против Украины на 6 ноября составляют 702,9 тысяч бойцов. Так, за предыдущие сутки на фронте было ликвидировано или ранено 1250 кафиров.

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