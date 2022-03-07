Никакого военного смысла — просто террор: оккупанты ударили из артиллерии по мирным городам — Зеленский

Никакого военного смысла — просто террор: оккупанты ударили из артиллерии по мирным городам — Зеленский

Войска РФ совершают преступления против мирного населения Украины, обстреливают города и села и удерживают жителей в плену.

Российские оккупанты без военного смысла продолжают обстреливать населенные пункты Украины и держать в заложниках мирных людей.

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Об этом сегодня, 7 марта, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего очередного видеообращения.

"Ночью оккупанты ударили по Николаеву, прямо по жилым районам. Из реактивной артиллерии. Били по Харькову, спальные районы мирного города. Били по другим городам нашего государства. Никакого военного смысла – просто террор. Держат в заложниках жителей Ирпеня, Бучи, Гостомеля, многих других городов и поселков, которые оккупанту удалось захватить временно, пока не получит наказание", — сказал глава государства.

Напомним, утром 7 марта по г. Николаеву российские оккупанты совершили массированный обстрел жилых массивов из "Смерчей".

По словам министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, сегодня Гостомель, Буча и Ирпень становятся как второй Донецкий аэропорт, где идут чрезвычайно ожесточенные бои.