Никакой "дистанционки": на Буковине школы с невакцинированными учителями закроют на карантин

Лишь около 36% учебных заведений Буковины вакцинировали более 80% от всего персонала.
В Черновицкой области не позволять переходить на дистанционную форму обучения школам и вузам, в которых прививки менее 80% педагогов. Эти учреждения будут закрывать на карантин.
Об этом рассказал глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.
"Нам удалось убедить многих учителей сделать прививку, но этот результат далек от положительного", — сказал Осачук.
По его словам, только около 36% учебных заведений Буковины вакцинировали более 80% от всего персонала.
"У нас осталось несколько дней, чтобы найти правильные слова, убедить учителей, педагогов, преподавателей, что лучшая форма обучения — это очная. Студенты, дети должны ходить в садик, в школу, в университеты. Хочу отметить, что этой осенью не будет позволено преподавание онлайн. Ни какого дистанционного образовательного процесса не будет. Если нет 80% вакцинированных учителей, школа будет закрываться на карантин, а дети будут вынуждены сидеть дома", — сказал глава ОГА.
Напомним, что одесских школьников отправили на дистанционное обучение.