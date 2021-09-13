Никакой "дистанционки": на Буковине школы с невакцинированными учителями закроют на карантин

Никакой "дистанционки": на Буковине школы с невакцинированными учителями закроют на карантин

Лишь около 36% учебных заведений Буковины вакцинировали более 80% от всего персонала.

В Черновицкой области не позволять переходить на дистанционную форму обучения школам и вузам, в которых прививки менее 80% педагогов. Эти учреждения будут закрывать на карантин.

Об этом рассказал глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"Нам удалось убедить многих учителей сделать прививку, но этот результат далек от положительного", — сказал Осачук.

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По его словам, только около 36% учебных заведений Буковины вакцинировали более 80% от всего персонала.

"У нас осталось несколько дней, чтобы найти правильные слова, убедить учителей, педагогов, преподавателей, что лучшая форма обучения — это очная. Студенты, дети должны ходить в садик, в школу, в университеты. Хочу отметить, что этой осенью не будет позволено преподавание онлайн. Ни какого дистанционного образовательного процесса не будет. Если нет 80% вакцинированных учителей, школа будет закрываться на карантин, а дети будут вынуждены сидеть дома", — сказал глава ОГА.

Напомним, что одесских школьников отправили на дистанционное обучение.

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