Никакой эвакуации больниц нет: Ляшко просит украинцев не вестись на новый фейк в Сети

Никакой эвакуации больниц нет: Ляшко просит украинцев не вестись на новый фейк в Сети

Учреждения здравоохранения в Украине работают в штатном режиме.

В Сети распространяется фейковый приказ Министерства здравоохранения с подписью главы Минздрава Виктора Ляшко об утвержденных мерах по эвакуации в лечебных заведениях города Киева и других городов. Эта информация недостоверна. В Минздраве просят следить за официальной информацией только на их страницах.

Об этом информирует глава Минздрава Виктор Ляшко.

“Сейчас распространяется фейковый приказ Министерства здравоохранения за моей подписью об утвержденных мерах по эвакуации в лечебных заведениях города Киева и других городов. Подчеркиваю! Все содержание несуществующего приказа фейковое", — предупредил министр здравоохранения Украины.

Ляшко подчеркнул, что учреждения здравоохранения работают в штатном режиме и оказывают медицинскую помощь пациентам. Глава Минздрава напомнил, что действующие приказы публикуются только на официальном сайте Министерства здравоохранения. Узнать официальную и правдивую информацию можно по этой ссылке: https://moz.gov.ua.

Виктор Ляшко/Facebook

Напомним, в Сети украинцам массово поступают сообщения от злоумышленников, с помощью которых они взламывают и воруют данные пользователей Facebook. Подозрительные сообщения специалисты не советуют открывать.

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