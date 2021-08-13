"Никакой справки": в Одесской области один из горсоветов будет принимать только вакцинированных граждан

"Никакой справки": в Одесской области один из горсоветов будет принимать только вакцинированных граждан

Такие ограничения возмущают местных жителей.

В Балтской общине Одесской области ввели ограничения для невакцинированных от COVID-19 граждан. Местный городской совет решил не принимать граждан без прививки.

Об этом сообщает "Думская".

Как пишет издание, с 1 августа в Балтская ОТГ перестала пускать невакцинированных людей в помещение мэрии и старостинских округов.

Жители общины рассказали, что без справки от семейного врача о вакцинации или о переносе болезни невозможно получить ни одной справки.

Ограничение ввели протоколом заседания местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 6 июля.

Однако соответствующих распоряжений от мэра или главного санитарного врача, или решений горсовета, или исполкома нет, отмечает издание.

Думская

Ранее стало известно, что в Одесской области обещают щедрые награды за вакцинацию против COVID-19.

Награждать будут территориальные общины, в которых вакцинируют наибольшее количество населения. Призовых мест — три. Старт соревнований уже состоялся.

Община, вакцинирует больше жителей, получит 20 млн гривен. За второе место — 10 млн, а третье — 5. Борьба будет продолжаться до 15 сентября.

А во Львове назрел скандал из-за совета чиновников не селить невакцинированных студентов в общежития.

В Украине за сутки 12 августа 2021 вакцинировано против коронавируса 163310 человек. Всего с начала кампании вакцинации сделано более 7 млн прививок против COVID-19.

Вакцинация против COVID-19 в Украине является добровольной. Минздрав и ВОЗ рекомендуют сделать прививку против COVID-19 для того, чтобы защитить свою жизнь и здоровье, а также ваших близких, которые могут быть в группе риска. Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции может спасти жизнь. Как показывает опыт различных стран мира, самая высокая летальность от болезни, вызванной штаммом "Дельта", именно среди невакцинированного населения.

Новый смертоносный штамм коронавируса и миллионы за вакцинацию – Дайджест новостей о COVID-19

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