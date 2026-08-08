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Никакую ракету снова не сбили: Воздушные силы об итогах ночной атаки
Российским войскам удалось нанести удары шестью баллистическими и зенитными управляемыми ракетами, ни одну из которых не удалось сбить.
В ночь на 8 августа украинская противовоздушная оборона обезвредила 135 из 151 вражеского беспилотника, которыми РФ атаковала регионы Украины. Однако ни одной баллистической ракеты, к сожалению, сбить снова не удалось.
Об этом говорится в отчете Воздушных сил.
Этой ночью россияне атаковали Украину шестью баллистическими ракетами Искандер-М и зенитными управляемыми ракетами С-400 из Брянской области.
Кроме того, оккупанты запустили 151 ударный дрон типа Shahed (в т.ч. реактивные), Гербера, Италмас и дроны-имитаторы типа «Пародия».
Беспилотники запускали по направлениям: Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ, оккупированные Донецк и Крым.
Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, были сбиты/подавлены 135 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано:
попадания ракет и 13 ударных БпЛА на 12 локациях;
падение отломков сбитых целей на 7 локациях.
несколько российских ракет не достигли своих целей (информация пока уточняется).
Судя по отчету Воздушных сил, ни одну из ракет снова сбить не удалось.
Удар по Киеву и Киевщине 8 августа
Напомним, в ночь на 8 августа российская армия атаковала Киев, Киевщину и другие регионы Украины ударными беспилотниками и баллистическими ракетами.
В частности, после атаки РФ вспыхнули пожары — на Оболони горят резервуары с топливом.
В Киевской области в результате атаки РФ погибли три человека, среди них ребенок.