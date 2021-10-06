Никита не разговаривает и не может двигаться: в Ровно наказали мать, которая избила младенца и пошла на свидание

Никита не разговаривает и не может двигаться: в Ровно наказали мать, которая избила младенца и пошла на свидание

Ребенок требует постоянного лечения и реабилитации.

В Ровно осудили 21-летнюю горе-мать, которая два года назад, оставила избитого двухмесячного сына в общежитии и пошла на свидание. Женщине присудили 1 год и 3 месяца лишения свободы, ее сын сейчас находится в детском доме.

Об этом пишет "Ровно-1"

Из-за травм 2-летний Никита получил инвалидность. Он не может двигаться и говорить. Его мать из-за этого осудили и лишили родительских прав. Теперь ребенок находится в Ровенском реабилитационном детском доме. Его можно усыновить, но люди, когда узнают о болезни Никиты не хотят этого делать.

Начальница Службы по делам детей Бабинской ТГ Наталья Янчук рассказала, что ребенок серьезно болен и это пугает усыновителей.

"Ребенок полностью лежащий, он не сидит не говорит", — сказала Наталья Янчук.

В детдоме, где находится Никита, говорят, что ребенок нуждается в постоянном лечении и реабилитации. Там надеются, что у мальчика все же будет любящая семья.

В селе, откуда родом горе-мать, об инциденте говорят неохотно. Люди говорят, что в 21-летней женщины есть еще один ребенок, которым занимается ее биологический отец.

Напомним, в Киеве 19-летняя мать закрыла младенца в комнате общежития и исчезла. Через несколько часов плач ребенка услышали соседи. Они нашли избитого ребенка, который уже едва дышал. Мать рассказала, что оставила сынишку, потому что пошла на свидание. Травмы у ребенка, мол, от сквозняка.

19-летняя мать закрыла месячного малыша в комнате и исчезла - соседи обнаружили его с травмами

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