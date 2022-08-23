"Никогда не признаем чужие цвета на своей земле": Зеленский принял участие в церемонии поднятия Государственного Флага

Президент Владимир Зеленский 23 августа принял участие в торжественной церемонии поднятия Государственного Флага Украины.

Мероприятие вживую транслировалось в телемарафоне "UAвместе новости", в частности, и в эфире 1+1.

В своей речи Зеленский отметил, что накануне Дня Независимости мы чтим один из главных своих символов — это государственный флаг Украины.

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"Сочетание двух цветов, которые мы невероятно любим, бережем и никогда не променяем ни на какие другие. Никогда не признаем чужие цвета на своей земле и на своем небе и всегда готовы защитить свой сине-желтый флаг", — сказал президент.

Кроме того, Зеленский и другие первые лица государства и все присутствующие почтили минутой молчания тех героев и защитников, которые за сине-желтые цвета отдали свои жизни.

"Сине-желтый флаг снова будет развевается там, где его дом. Там, где он должен быть по праву, во всех временно оккупированных городах и селах Украины. В оккупированных временно развеется навсегда", — подчеркнул Зеленский.

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Также президент отметил, что сегодня наш флаг будет поднят на открытии Чемпионата Украины по футболу.

Следует заметить, что в связи с выдающимися датами из-за циничных действий РФ и потенциальных рисков обострения войны и нанесения новых ударов оккупантами украинцев призывают быть максимально осторожными и особенно внимательными, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и сразу идти к укрытию в случае объявления опасности.

Напомним, у Зеленского разоблачили коварные планы оккупантов ко Дню Независимости.

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