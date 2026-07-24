"Никогда не употреблял кокаин с Макроном": Зеленский разнес абсурдный фейк Кремля в интервью с блоггершей из США

Владимир Зеленский с Лорой Лумер

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Президент Украины Владимир Зеленский опроверг утверждение российской пропаганды о том, что он якобы употреблял кокаин вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом Зеленский сказал в интервью американской политической активистке и блогерше Лоре Лумер.

«Я никогда не употреблял кокаин вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном», — заявил глава государства.

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Отметим, американская блогерша Лора Лумер, приближенная к американскому лидеру Дональду Трампу, взяла интверью у президента Украины Владимира Зеленского. Об этом она сообщила в соцсети Х 23 июля.

«Только что взяла интервью у президента Зеленского в Мариинском дворце в Украине. Все вопросы были заданы без ограничений, и я не стеснялась в высказываниях. Полное интервью в скором времени!» — написала Лумер.

Напомним, в Офисе президента Франции Эмманюэля Макрона отреагировали на очередной фейк, распространяемый российскими пропагандистами. В этот раз ложь касалась визита лидеров «коалиции решительных» в Киев 10 мая 2025 года. На видео встречи Макрон в компании канцлера Германии Фридриха Мерца быстро забирает со стола что-то белое, похожее на бумажку или салфетку, и кладет в карман. Это стало поводом для многочисленных сообщений с предположениями, что политики якобы пытались скрыть пакетик с кокаином.

«Когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит так далеко, что обычная салфетка выглядит как наркотики. Эти фейковые новости распространяют враги Франции как за рубежом, так и внутри страны. Мы должны оставаться внимательными против манипуляций», — говорится в сообщении Офиса президента Франции.

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Эксперты отмечают, что подобные манипуляции — часть более широкой информационной кампании, направленной на дискредитацию западных лидеров и снижение доверия к международной поддержке Украины.

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