«Никогда снова — это сейчас!»: новая посол США почтила память жертв Бабьего Яра

Бабий Яр / © УНИАН

Новая Посол США в Украине Джули Фишер начала свою каденцию в новом статусе с символического шага – визита в мемориал Бабий Яр в Киеве.

«Соединенные Штаты обязаны сделать все, чтобы ужасы Холокоста никогда не повторились. Никогда снова – это сейчас!» – подчеркнула она, зажигая свечу памяти.

Вместе с ней в церемонии приняли участие главный раввин Киева Йонатан Маркович. Раввин столицы подчеркнул: во время, когда еврейские общины в разных уголках мира снова испытывают давление и угрозы, в Украине евреи могут открыто исповедовать свою веру и развивать традиции.

Раввин Маркович поделился личной историей: его прадед погиб во время Холокоста вместе с семьей. «То, что сегодня мы стоим здесь, в Киеве, свободно молимся и восстанавливаем еврейскую жизнь – это победа памяти над забвением, это доказательство того, что у антисемитизма нет будущего в Украине. Уже сейчас, спасибо Б-гу, здесь самые низкие показатели со всей Европы. Потому что украинские евреи защищают Украину вместе с собратьями других вероисповеданий», - подчеркнул он.

Рав Маркович также напомнил, что именно Украина подарила миру Любавичского Ребе, Раби Менахема Менделя Шнеерсона, который родился здесь и впоследствии возглавил движение Хабад в США, став духовным лидером для евреев по всему миру. «Этот факт демонстрирует, что даже после самых темных времен возрождение общины и веры возможно», — отметил главный раввин Киева.

Украинский журналист, эксперт по Ближнему Востоку и представитель Еврейской общины Киева Леонид Барац добавил: «В Украине сегодня почти нет антисемитизма, а евреи являются неотъемлемой частью общества. Они служат в ВСУ, волонтерят, создают рабочие места и поддерживают экономику. Несмотря на войну, Украина остается ежегодно у туристов и паломников из Франции, США и Израиля».

Факты подтверждают эти слова. По данным Pew Research Center, именно Украина показала один из самых низких уровней антисемитизма в Европе: только 5% граждан выразили нежелание жить рядом с евреями. Опрос Anti-Defamation League свидетельствует о положительной динамике — уровень предубеждений сократился с 46% в 2019 году до 29% в 2023-м. Это резко контрастирует с ситуацией во многих других странах.

Молитва «Кель Малей Рахамим», которую прочитал главный раввин Киева,

Маркович завершила церемонию. Она стала не только чествованием памяти жертв, но и реквиемом погибших защитников Украины иудейского вероисповедания.