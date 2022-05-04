"Никого не будем спрашивать": секретарь СНБО Алексей Данилов о перенесении военных действий на территорию России

"Никого не будем спрашивать": секретарь СНБО Алексей Данилов о перенесении военных действий на территорию России

В СНБО не исключают переноса военных действий из Украины на территорию России.

Это будет зависеть от многих факторов.

Такое мнение высказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью телеканалу ISLND TV.

"Путин же сказал, что военторг есть в любом городе. Насколько я понимаю, он уже появился в Брянске, Курске, Белгороде. Может, там появится Белгородская, Курская, Брянская народные республики. Что касается нашей независимости, то после того, что сделал Путин, мы будем ее защищать так, как сочтем нужным, и никого спрашивать не будем, и его в частности", — заявил Данилов.

Напомним, что 2 мая во время телемарафона Данилов сказал, что своими действиями в течение двух месяцев Украина доказала право на место в Альянсе.

Нам не нужно стоять ни в каких предбанниках или вблизи какой-нибудь двери. В течение двух месяцев мы доказали, что нас должны взять в НАТО. Потому что такого войска, преданности, таких действий, предпринимаемых нашими военными, не имеет ни одна страна. Ни одна страна Альянса не имеет такого войска, что мы имеем", — заявил Данилов.

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