"Никого не оставим": Украина продолжит эвакуацию граждан из Афганистана, маршруты будут скорректированы

"Никого не оставим": Украина продолжит эвакуацию граждан из Афганистана, маршруты будут скорректированы

Маршруты возвращения украинцев могут быть скорректированы в зависимости от развития ситуации в аэропорту Кабула.

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что эвакуация граждан из Афганистана продолжится после 31 августа. Маршруты возвращения украинцев могут быть скорректированы в зависимости от развития ситуации в аэропорту Кабула.

Об этом во вторник, 31 августа, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, пишет РБК-Украина.

По его словам, риски относительно безопасности в стране продолжают расти.

"За последние несколько дней МИД и посольство Украины в Таджикистане наблюдают новую волну запросов об эвакуации из Афганистана. Сейчас посольство уточняет данные людей, их количество, местонахождение и поддерживает с ними связь", — сообщил Николенко.

Он отметил, когда появится первая возможность, все граждане, которые сообщили о себе украинскому посольству в Таджикистане, получат инструкции о дальнейших действиях.

"Важный момент: любые публичные нагнетания эмоций вокруг эвакуации вредят работе, создают риск как для тех, кто хочет уехать, так и тех, кто хочет им в этом помочь. Работаем 24/7 и никого не оставим на произвол судьбы", — отметил он .

Напомним:

30 августа, в Минобороны сообщили, что с 16 августа Украина эвакуировала целом 700 человек из Афганистана, среди которых украинцы и иностранные граждане.

целом 700 человек из Афганистана, среди которых украинцы и иностранные граждане. Одесса приняла более сотни беженцев из Афганистана. Большинство — это дети, в том числе и новорожденные.

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