Николаев готовится к обороне: развели мост через реку, а людей просят не выходить

Николаев готовится к обороне: развели мост через реку, а людей просят не выходить

В Николаеве попытался высадиться российский десант.

На подступах к Николаеву стоят русские оккупанты. Вертолетом в город прибыл десант.

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА.

"Николаев, не выходим из дома. Не снимаем у окон. Находитесь в комнатах, где отсутствуют окна", – обратился он к жителям.

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