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Николаев накрыл частичный блекаут: Россия ударила по энергетической инфраструктуре
В результате атаки в нескольких районах областного центра частично исчезло электроснабжение.
Вечером 12 сентября российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре Николаева.
Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Николаевской ОВ Георгий Решетилов.
«Вечером враг атаковал энергетическую инфраструктуру Николаева. Частично обесточены несколько районов областного центра», — говорится в сообщении.
По словам чиновника, энергетики начнут восстановительные работы, как только ситуация безопасная позволит это сделать.
Ранее сообщалось, что в ночь на 13 сентября российские войска нанесли удар по Одессе. В результате атаки поврежден многоэтажный жилой дом.
Мы ранее информировали, что в результате российской атаки на Ровенщину разрушено одно из предприятий в Сарненском районе.