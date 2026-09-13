Николаев накрыл частичный блекаут: Россия ударила по энергетической инфраструктуре

Враг атаковал энергетику Николаева

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Вечером 12 сентября российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре Николаева.

Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Николаевской ОВ Георгий Решетилов.

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«Вечером враг атаковал энергетическую инфраструктуру Николаева. Частично обесточены несколько районов областного центра», — говорится в сообщении.

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По словам чиновника, энергетики начнут восстановительные работы, как только ситуация безопасная позволит это сделать.

Ранее сообщалось, что в ночь на 13 сентября российские войска нанесли удар по Одессе. В результате атаки поврежден многоэтажный жилой дом.

Мы ранее информировали, что в результате российской атаки на Ровенщину разрушено одно из предприятий в Сарненском районе.

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