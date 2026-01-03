ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
86
Время на прочтение
1 мин

Николаев остался без воды: в ОГА рассказали, какая причина

Водоснабжение в Николаеве временно ограничено.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Вода

Вода / © pixabay.com

В Николаеве произошла аварийная ситуация на системе водоснабжения, которая не связана с обстрелами. Сейчас вода подается в город с пониженным давлением.

Об этом сообщил председатель Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким в Facebook.

«Произошла аварийная ситуация, не связанная с обстрелами. Сейчас вода подается в город с пониженным давлением. Работы по восстановлению ведутся, объем воды будет постепенно увеличиваться. Ориентировочно до конца дня работы должны быть завершены», — написал Ким.

По его словам, специалисты уже проводят восстановительные работы, а подачу воды планируют нормализовать постепенно.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 3 января в Николаеве прогремела серия взрывов. Россиянин направил на город десятки ударных дронов.

Дата публикации
Количество просмотров
86
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie