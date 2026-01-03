- Дата публикации
Украина
- Украина
- Количество просмотров
- 86
- Время на прочтение
- 1 мин
Николаев остался без воды: в ОГА рассказали, какая причина
Водоснабжение в Николаеве временно ограничено.
В Николаеве произошла аварийная ситуация на системе водоснабжения, которая не связана с обстрелами. Сейчас вода подается в город с пониженным давлением.
Об этом сообщил председатель Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким в Facebook.
«Произошла аварийная ситуация, не связанная с обстрелами. Сейчас вода подается в город с пониженным давлением. Работы по восстановлению ведутся, объем воды будет постепенно увеличиваться. Ориентировочно до конца дня работы должны быть завершены», — написал Ким.
По его словам, специалисты уже проводят восстановительные работы, а подачу воды планируют нормализовать постепенно.
Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 3 января в Николаеве прогремела серия взрывов. Россиянин направил на город десятки ударных дронов.