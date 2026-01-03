Николаев остался без воды: в ОГА рассказали, какая причина

Вода / © pixabay.com

Реклама

В Николаеве произошла аварийная ситуация на системе водоснабжения, которая не связана с обстрелами. Сейчас вода подается в город с пониженным давлением.

Об этом сообщил председатель Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким в Facebook.

«Произошла аварийная ситуация, не связанная с обстрелами. Сейчас вода подается в город с пониженным давлением. Работы по восстановлению ведутся, объем воды будет постепенно увеличиваться. Ориентировочно до конца дня работы должны быть завершены», — написал Ким.

Реклама

По его словам, специалисты уже проводят восстановительные работы, а подачу воды планируют нормализовать постепенно.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 3 января в Николаеве прогремела серия взрывов. Россиянин направил на город десятки ударных дронов.