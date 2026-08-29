Николаев под ударом баллистики: в городе прозвучала серия взрывов

Враг атаковал Николаев / © Getty Images

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В Николаеве в ночь на 29 августа прозвучала серия взрывов на фоне российской атаки баллистическими ракетами.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Военные проинформировали о пусках баллистических ракет в направлении Николаева из временно оккупированного Крыма.

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Кроме того, русские войска атаковали город ударными беспилотниками.

Местные жители сообщили о нескольких мощных взрывах в Николаеве.

По состоянию на данный момент информации о последствиях атаки или пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 29 августа атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

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Мы ранее информировали, что вторые сутки подряд Россия массированно атакует Киевщину, целясь в жилые дома и склады.

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