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- Украина
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Николаев под ударом баллистики: в городе прозвучала серия взрывов
Также город атакуют вражеские ударные беспилотники.
В Николаеве в ночь на 29 августа прозвучала серия взрывов на фоне российской атаки баллистическими ракетами.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Военные проинформировали о пусках баллистических ракет в направлении Николаева из временно оккупированного Крыма.
Кроме того, русские войска атаковали город ударными беспилотниками.
Местные жители сообщили о нескольких мощных взрывах в Николаеве.
По состоянию на данный момент информации о последствиях атаки или пострадавших не поступало.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 29 августа атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что вторые сутки подряд Россия массированно атакует Киевщину, целясь в жилые дома и склады.