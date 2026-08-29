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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Николаев под ударом баллистики: в городе прозвучала серия взрывов

Также город атакуют вражеские ударные беспилотники.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Враг атаковал Николаев

Враг атаковал Николаев / © Getty Images

В Николаеве в ночь на 29 августа прозвучала серия взрывов на фоне российской атаки баллистическими ракетами.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Военные проинформировали о пусках баллистических ракет в направлении Николаева из временно оккупированного Крыма.

Кроме того, русские войска атаковали город ударными беспилотниками.

Местные жители сообщили о нескольких мощных взрывах в Николаеве.

По состоянию на данный момент информации о последствиях атаки или пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 29 августа атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что вторые сутки подряд Россия массированно атакует Киевщину, целясь в жилые дома и склады.

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