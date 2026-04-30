- Украина
- 138
- 1 мин
Николаев второй раз за день под огнем: подробности атаки
Николаев второй раз за день атаковали российскими «шахедами». Повреждены жилые дома, возник пожар.
Российские войска сегодня вечером, 30 апреля, в очередной раз атаковали Николаев дронами.
Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенькевич.
В результате удара есть повреждения в частном секторе, также возник пожар.
«В результате атаки „шахедов“ на город поврежден жилой дом, возник пожар. Все службы работают. По состоянию на данный момент без пострадавших», — добавил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Напомним, что сегодня днем российские агрессоры также атаковали Николаев дроном. В результате удара повреждены многоквартирный дом, двухэтажный частный дом и автомобиль.
«Слава Богу, не прилет, потому что было вообще страшно. Слава Богу, все живы, все животные живы, никто даже не поранился у нас. Машина пострадала очень, дом тоже, крыша. В целом, главное, что все живы», — рассказала «Суспільному» Елена, дом родных которой пострадал в результате обстрела.
Напомним, что в ночь на 30 апреля РФ нанесла очередной массированный удар по Украине — больше всего пострадала Одесса. Есть десятки раненых, разрушение и пожар.