Украина
Николаев второй раз за день под огнем: подробности атаки

Николаев второй раз за день атаковали российскими «шахедами». Повреждены жилые дома, возник пожар.

Дмитрий Гулийчук
Удар по Николаеву 30 апреля

Удар по Николаеву 30 апреля / © Александр Сенкевич в Facebook

Российские войска сегодня вечером, 30 апреля, в очередной раз атаковали Николаев дронами.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенькевич.

В результате удара есть повреждения в частном секторе, также возник пожар.

«В результате атаки „шахедов“ на город поврежден жилой дом, возник пожар. Все службы работают. По состоянию на данный момент без пострадавших», — добавил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Напомним, что сегодня днем российские агрессоры также атаковали Николаев дроном. В результате удара повреждены многоквартирный дом, двухэтажный частный дом и автомобиль.

«Слава Богу, не прилет, потому что было вообще страшно. Слава Богу, все живы, все животные живы, никто даже не поранился у нас. Машина пострадала очень, дом тоже, крыша. В целом, главное, что все живы», — рассказала «Суспільному» Елена, дом родных которой пострадал в результате обстрела.

Напомним, что в ночь на 30 апреля РФ нанесла очередной массированный удар по Украине — больше всего пострадала Одесса. Есть десятки раненых, разрушение и пожар.

