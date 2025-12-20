Николаевщина осталась без света после атак РФ

РФ терроризирует украинцев / © Getty Images

Ночью россияне обстреляли Николаевскую область. Без электроснабжения остались населенные пункты Баштанского, Николаевского и частично Вознесенского районов.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким.

«С ночи все объекты критической и социальной инфраструктуры работают на генераторах и альтернативных источниках питания. Обеспечиваем работу отопления, водоснабжения и водоотвода», — отметил он.

В Николаеве запущены в работу троллейбусы с автономным ходом, автобусы и частный транспорт. Все службы работают в усиленном режиме.

Напомним, накануне по порту в Одесском районе россияне нанесли массированный ракетный удар, загорелись грузовые автомобили. Есть жертвы.