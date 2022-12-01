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Николаевские десантники хитростью "охотились" два вражеских танка (видео)

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Николаевские десантники хитростью "охотились" два вражеских танка (видео)

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Николаевские десантники уничтожили танк, устроив засаду у подбитого ими ранее танка противника.

Десантники из Николаева уничтожили вражеский танк, устроив засаду.

Об этом сообщают в пресс-службе ДШВ ВСУ.

Десантники из противотанкового подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады на днях подвели вражеский танк. Экипаж вынужден был оставить боевую машину и сбежать.

Понимая, что оккупанты захотят эвакуировать подбитую, но не уничтоженную технику, противотанкисты 79-ки устроили возле нее засаду.

"Смекалка десантников была вознаграждена: вскоре на место происшествия, для проведения эвакуации, приехал еще один танк. Далее для специалистов из противотанкового подразделения было уже делом техники: хорошо приведя противотанковую управляемую ракету, они попали во вражескую боевую машину, уничтожив ее", — сообщают в ДШВ.

Напомним, что вражеский БпЛА самоликвидировался, пытаясь сбить беспилотник ВСУ. Украинский дронзафильмировал позор своего оппонента и спокойно продолжил свою работу.

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Дата публикации
Просмотры
3946
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