Николаевские десантники хитростью "охотились" два вражеских танка (видео)

Николаевские десантники уничтожили танк, устроив засаду у подбитого ими ранее танка противника.
Десантники из Николаева уничтожили вражеский танк, устроив засаду.
Об этом сообщают в пресс-службе ДШВ ВСУ.
Десантники из противотанкового подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады на днях подвели вражеский танк. Экипаж вынужден был оставить боевую машину и сбежать.
Понимая, что оккупанты захотят эвакуировать подбитую, но не уничтоженную технику, противотанкисты 79-ки устроили возле нее засаду.
"Смекалка десантников была вознаграждена: вскоре на место происшествия, для проведения эвакуации, приехал еще один танк. Далее для специалистов из противотанкового подразделения было уже делом техники: хорошо приведя противотанковую управляемую ракету, они попали во вражескую боевую машину, уничтожив ее", — сообщают в ДШВ.
Напомним, что вражеский БпЛА самоликвидировался, пытаясь сбить беспилотник ВСУ. Украинский дронзафильмировал позор своего оппонента и спокойно продолжил свою работу.
Читайте также:
- "Сложная ситуация по всей стране": в Минэнерго рассказали, когда в Украине заработают атомные электростанции
- В Житомирской области в водоеме утонул 8-летний мальчик: подробности
- "Не оставил дипломатических вариантов": Кислица средним пальцем отреагировал на выступление российского коллеги в Совбезе ООН