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Николаевские десантники сорвали наступление оккупантов и "демилитаризовали" 5 единиц техники с экипажами

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Николаевские десантники сорвали наступление оккупантов и "демилитаризовали" 5 единиц техники с экипажами

Украинские военные уничтожили 5 единиц техники противника: 1 танк, 2 БМП, 1 ИМР-2 и 1 МТ-ЛБ вместе с экипажами.

Воины инженерно-саперного подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ Вооруженных Сил Украины благодаря грамотно установленным минно-взрывным заграждениям на одном из участков сорвали наступление подразделения российских военных.

Об этом сообщили в Десантно-штурмовых войсках ВСУ.

В общей сложности было уничтожено пять единиц боевой и специальной техники российских оккупантов: танк, две боевые машины пехоты, инженерная машина разграждения ИМР-2 и бронетранспортер МТ-ЛБ вместе с экипажами и личным составом.

"К уничтожению бронетехники противника и его десанта также присоединились воины противотанкового подразделения и артиллерии Николаевской бригады ДШИ ВС Украины, которые провели окончательную "демилитаризацию" вражеского подразделения", — говорится в сообщении.

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