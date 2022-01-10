Николаевскую область накроет антициклон "Бернанд": какой будет погода в ближайшие дни

Николаевскую область накроет антициклон "Бернанд": какой будет погода в ближайшие дни

Погода будет морозной.

С 10 по 16 января на территории Николаевской области синоптики прогнозируют антициклон "Бернард" и снижение температуры воздуха.

Об этом "Суспільне" рассказал синоптик Николаевского гидрометеоцентра Роман Мурмило.

В понедельник, 10 января, местами ожидается небольшой мокрый снег. Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду. Температура ночью около нуля, днем 0…5 градусов тепла.

Во вторник, 11 января, температура ночью и утром будет составлять ноль градусов.

"11 января начнется вторжение холодной воздушной массы со Скандинавии. Антициклон "Бернард" принесет снижение температуры", — отметил Мурмило.

Утром, 12 января, температура снизится до 6...11 градусов мороза, днем — 2...-7 градусов. Мороз будет сопровождать порывистый северный ветер.

13 января погода останется морозной, а ветер ослабнет до 3-8 метров в секунду.

По прогнозам синоптика Романа Мурмило, похолодание будет не продолжительным и до конца недели температура повысится на шесть градусов.

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