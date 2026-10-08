Николай Калашник: на границе Украины с Румынией заработал новый пункт пропуска

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Об этом сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николай Калашник на своей странице в Фейсбуке .

«Сегодня заработал новый пункт пропуска „Белая Церковь – Сигету-Мармацией“ на границе Украины и Румынии. Первый новый автомобильный переход между нашими странами в Закарпатье почти за 20 лет», — написал он.

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Это третий автомобильный пункт пропуска с Румынией в регионе. Дополнительный маршрут для людей и бизнеса, возможность перераспределить транспортные потоки и снизить нагрузку на действующие переходы.

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"Мы открыли новые логистические ворота в ЕС, что укрепляет нашу экономику и усиливает роль Украины как важного международного субъекта европейского развития и безопасности", - подчеркнул важность события присутствующий на открытии заместитель Руководителя Офиса Президента Виктор Никита.

На первом этапе пункт пропуска сможет оформлять до 400 легковых автомобилей в сутки. Для его запуска с украинской стороны выстроили подъездную дорогу и установили модульную инфраструктуру для пограничного и таможенного контроля. Румынские партнеры построили пункт пропуска и новый мост через Тису.

Николай Калашник также отметил, что новый пункт пропуска имеет личное значение для жителей Солотвинской общины. Здесь живет большое сообщество этнических румын, многие семьи имеют родных по другую сторону границы. Новый переход облегчит эти поездки – к родителям, детям, близким.

«Открываем движение по временной инфраструктуре, чтобы люди могли пользоваться переходом уже сейчас. Это первая очередь проекта. Далее планируем строительство полноценного комплекса для пропуска грузовиков и автобусов. После завершения работ он дополнительно сможет оформлять до 360 грузовых автомобилей и 50 автобусов в сутки», — отметил министр.

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